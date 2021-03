Remo: Edson Cairús tem problema na panturrilha e fica fora por mais de 20 dias

Embora já com o nome no BID e, portanto, em condições legais para estrear, o atacante Edson Cairús ainda vai demorar a sentir o gosto de vestir a camisa do Remo, que disputa o Campeonato Paraense.

Segundo informações confirmadas pelo médico azulino, Jean Clay, o atleta precisará de um tratamento, estimado em três semanas, para resolver um problema identificado como discrepância entre as panturrilhas. Se o atleta fosse colocado à disposição do departamento físico e técnico, a probabilidade era que ocorresse uma contusão mais séria. Portanto, a recomendação é de cautela nesse caso.

Apesar disso, não há possibilidade do atleta ter o seu contrato rescindido. "Não creio que ele sairá", informou Jean Clay. O médico ressaltou a evolução da estrutura física do clube, por meio do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp), que atua no sentido de identificar possíveis problemas futuros.

Edson Cariús é um dos principais reforços do Remo para a temporada 2021, em que o Leão jogará a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele tem um histórico de artilheiro em clubes do nordeste.