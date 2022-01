Remo é clube do Norte do Brasil que mais cresceu nas redes sociais em 2021

O Remo é a equipe do norte do Brasil com maior aumento de seguidores nas redes sociais. De acordo com levantamento feito pelo Ibope/Repucom, o Leão teve um acréscimo de 31% no número de seguidores em 2021, em relação ao ano anterior. A pesquisa levou em consideração as páginas do Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok do clube.

De acordo com o diretor de marketing do Remo, Renan Bezerra, o crescimento acentuado se deu pelo desempenho acima do esperado pelo clube em três redes sociais específicas: TikTok, Instagram e Youtube. Nesses casos, o Leão foi destaque nacional.

O estudo Ibope/Repucom aponta que o crescimento do Leão nas redes citadas chegou até 200%

Instagram: 150 mil seguidores em agosto de 2019 para 350 mil em janeiro do ano passado. Crescimento de 115%

Youtube: hoje com a Remo TV tem 76 mil seguidores. De agosto de 2019 até dezembro de 2021, houve um crescimento de 270%.

TikTok: Clube tem mais de 78 mil segudores.

Nos casos específicos do TikTok e no YouTube, o Remo tem a página mais seguida do norte do Brasil.

Segundo Renan Bezerra, o acréscimo no número de seguidores nas redes é um reflexo do comportamento participativo da torcida remista. Ele explica que essas plataformas funcionam como um canal entre clube e torcida, sem intermediários.

"Conseguimos enteder a cabeça do torcedor. O engajamento também atrai parceiros e patrocínios, que compartilham dos nossos valores. Quando você posta um conteudo nas redes, voce acaba criando um compartilhamento de valores. Muitos patrocinadores vieram até nós pelos valores que a gente compartilha, valores do esporte na Amazônia", destaca Renan.

Renan explica também que a dinâmica produtiva do departamento de marketing do Remo colabora para a melhora nos índices de audiência nas redes. Além disso, a criatividade é a peça chave na hora de produzir conteúdo.

"Temos que sair daquele pensamento mais restrito e romper barreiras nas redes sociais. Pra você ter um bom uso das redes, tem que ter profissionais qualificados em todos os setores da produção. Temos, claro, profissionais de social media no clube, mas esse acréscimo da audiência nas redes deve ser atribuído a um esforço coletivo da nossa equipe", finaliza.