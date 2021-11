Remo: torcida esgota ingressos para o jogo contra o Londrina e clube festeja: 'Volta do lota tudo'

Os ingressos para o jogo entre Remo e Londrina, marcado para às 19 horas de terça-feira (2), no Baenão, estão esgotados. Foi o que informou o Leão na postagem na rede social na manhã desta segunda-feira (1º).

O estádio está liberado para receber apenas 50% da capacidade, por conta do decreto da Prefeitura de Belém, que limita a capacidade por conta da pandemia da covid-19. Atualmente, o Baenão pode receber 6.896 torcedores.

O Remo chegou a fazer promoção para que a torcida pudesse comprar os ingressos. Na última parcial com dados, quatro mil ingressos tinham sido vendidos. Depois, o Leão passou a informar apenas que os ingressos da promoção estavam esgotados. E, agora pela manhã, disse que não tinha mais bilhete para vender para o confronto com o Londrina.

No jogo da 33ª rodada da Série B, o Leão joga em Belém, diante da torcida, empolgado pela vitória de 3 a 1 diante do Cruzeiro, no Independência, na última quinta-feira. O resultado colocou o Remo na 11ª, com 41 pontos. A torcida considera o jogo contra o Londrina o que vai selar a permanência do Remo na Série B.

A partida entre Remo e Londrina terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.