Remo divulga parcial de ingressos vendidos para o jogo contra a Ponte Preta

O Remo divulgou a parcial de ingressos vendidos para o jogo contra a Ponte Preta, marcado para domingo, às 16 horas, no Baenão pela 31ª rodada da Série B. Segundo o clube, dois mil torcedores confirmaram presença. Para a partida, apenas 50% da capacidade do Baenão está liberada.

Na 13ª posição, com 38 anos, o Leão quer voltar a vencer na competição e está embalado pela vitória de 9 a 0 em cima do Galvez-AC, pela segunda fase da Copa Verde. O Remo não vence há quatro jogos na Série B, sendo dois empates e duas derrotas. Com o apoio da torcida, o time espera que tudo mude no domingo.

A partida entre Remo e Ponte Preta terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.