Remo divulga nova parcial da campanha de arrecadação via Pix

A campanha de arrecadação do Remo continua a todo vapor. O clube divulgou nesta terça-feira (9) uma nova parcial das doações via pix, lançada visando a contratação do meia Felipe Gedoz. De acordo com Leão já foram doados 40.589,49 mil reais. A meta estipulada é 50 mil.

Quem quiser contribuir com o clube pode fazer doações pela chave Pix: pixdoleao@clubedoremo.com.br