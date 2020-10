O Remo goleou o Imperatriz-MA no último sábado (24), no Mangueirão, pela 12ª rodada da Série C. A equipe azulina aplicou 5 a 0 no clube maranhense e se consolidou no G-4 da Terceirona com 22 pontos. O clube divulgou imagens dos bastidores do triunfo azulino; confira.

ASSISTA AQUI