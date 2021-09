VÍDEO: Remo divulga bastidores da vitória contra o Avaí e Gedoz diz: 'Quem vier aqui vamos bater'

O Remo divulgou imagens dos bastidores da vitória de 2 a 1 diante do Avaí-SC, pela 24ª rodada do Brasileirão Série B. O meia Felipe Gedoz puxou a palavra momentos antes da oração, ainda dentro do vestiário e falou sobre o situações vivenciadas no Baenão quando o Remo sai derrotado. O jogador foi incisivo, pediu para o time criar identidade jogando em casa e afirmou que quem encarar o Leão no Baenão o Remo vai “bater”.

“Como é triste quando a gente põe tudo para fora e observar os caras [adversários] dentro da nossa casa dando risada e comemorando na nossa cara. Então chega! Estamos em casa, vamos criar identidade aqui, car***. Quem vier aqui vamos bater e levar os três pontos”, disse, Gedoz.

Assista

Panorama

O Remo soma 33 pontos na tabela e ocupa a 11ª posição, mesma pontuação do Vasco da Gama-RJ, mas o Leão perde no saldo de gols. O clube paraense não poderá ser ultrapassado por ninguém nesta rodada. O Cruzeiro-MG, 12ª colocado já jogou e possui 30 pontos e o CSA-AL, atualmente 13º está com 29 pontos.

Agenda

A próxima partida do Leão Azul na Série B será terça-feira (21), às 16h, no Estádio brinco de Ouro da Princesa, contra o Guarani-SP. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.