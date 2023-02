Remo divulga 1ª escalação oficial do ano; Leão encara o Independente pelo Parazão

O Remo faz a estreia no Campeonato Paraense no fim da tarde deste domingo (5), às 17h, no Estádio do Baenão, contra o Independente de Tucuruí. Sem novidades, o técnico Marcelo Cabo escalou a primeira equipe titular em jogos oficiais do ano.

