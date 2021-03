Remo: diretoria monitora Felipe Gedoz, que tenta liberação em clube do Uruguai

O meia Felipe Gedoz ainda é um sonho da diretoria do Remo para a temporada 2021. O clube trabalha nos bastidores para tentar a liberação do atleta junto ao Nacional do Uruguai. O jogador deixou o Remo após o término do vínculo, mas em duas redes socais, disse que gostaria de retornar ao Leão Azul para a Série B.

A equipe de OLiberal conversou com fontes de dentro do clube, que revelaram que a volta do atleta é provável, porém esperam a rescisão do contrato com o time uruguaio. Uma das fontes revelou ainda que o valor de R$1.3 milhões não o real e que isso foi usado para valorizar o atleta no mercado. O tema é tratado no Baenão com muita cautela e como prioridade por parte do alto escalação azulino.

Gedoz deixou o Remo já com bases salariais acertadas. O Remo prioriza a contratação de meias para a montagem do elenco, sendo que já fechou com Renan Oliveira e visa pelo menos mais dois jogadores para a posição.

Gedoz ganhou o carinho da torcida, após ter um começo complicado no clube azulino, mas que terminou com o acesso à Segunda Divisão, tendo como um dos destaques o jogador que possui dupla cidadania (uruguaio e brasileiro). Com a camisa do Remo, o meia atuou em 19 partidas e marcou dois gols.