Remo demite António Oliveira após derrota para o Atletico-GO, no Baenão Clube informou que decisão foi tomada após reunião e também envolve a comissão técnica do treinador português Caio Maia 21.09.25 14h48 Oliveira deixa o Remo na 7ª posição da Série B. (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo anunciou, na tarde deste domingo (21), a saída do técnico português António Oliveira. O desligamento ocorreu após a derrota para o Atlético-GO, no sábado (20), pela Série B do Campeonato Brasileiro, em jogo que marcou a reabertura do estádio Baenão para a torcida, depois de 13 meses. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Por meio de nota, o clube informou que a decisão foi tomada após "extensa reunião na manhã deste domingo". O encontro terminou com acordo entre o executivo Marcos Braz e António Oliveira para a rescisão contratual. A saída também inclui todos os membros da comissão técnica do treinador. O comunicado chama atenção pela ausência do presidente Antônio Carlos Teixeira, que, segundo corria nos bastidores, não estava satisfeito com o desempenho do treinador, mas deixou a decisão a cargo do executivo. O comunicado ainda desejou sorte aos profissionais desligados e destacou que a diretoria já busca um novo comandante para a sequência da temporada. VEJA MAIS Remo: Preço do ingresso na volta ao Baenão não agrada e torcedor diz: 'virou artigo de luxo' Remo cobrou R$80 no valor do ingresso , maior preço já estipulado pela diretoria nesta Série B, ultrapassando até mesmo o clássico Re-Pa Remo perde no Baenão e vê chances de acesso se complicarem na Série B O resultado amplia a pressão sobre a equipe azulina e deixa mais distante o objetivo de brigar pelo acesso à elite do futebol nacional Após sete meses, Remo volta ao Baenão e recebe o Atlético-GO na briga pelo G-4 da Série B O Leão Azul chega ao confronto em 7º lugar, com 39 pontos, dois a menos que a Chapecoense, primeira equipe dentro do G-4 Crise com a torcida e queda de rendimento António já enfrentava desgaste com a torcida azulina. O treinador deixa o Leão na 7ª colocação da Série B, com 39 pontos, após desperdiçar diversas chances de colocar a equipe no G-4, zona de acesso à Série A, especialmente pelo baixo desempenho em jogos em Belém. O português venceu apenas uma vez em solo paraense, contra o Avaí-SC, na 18ª rodada. Fora de casa, conquistou três vitórias em sete partidas, fator que chegou a prolongar sua permanência no cargo. Em toda sua estadia na capital paraense, o treinador obteve um aproveitamento de 42,9%, muito distante do seu antecessor, Daniel Paulista, que deixou o clube com uma margem de sucesso na casa dos 56,7%. Derrota no Baenão foi determinante O revés diante do Atlético-GO foi considerado a gota d’água. A partida, tratada como decisiva pela diretoria, marcou o retorno do time ao estádio Baenão, com presença da torcida após mais de um ano. Os ingressos se esgotaram em cerca de 24 horas, mas o Remo foi derrotado por 1 a 0, em atuação criticada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo antónio oliveira jornal amazônia série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. 