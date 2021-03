Com consultório dentário, auditório e pilates, médico do Remo explica ampliação do NASP

Único representante da região Norte na Série B do Brasileiro, o Remo vive um momento diferente, tanto administrativamente, quanto dentro de campo. Dentro das quatro linhas os resultados estão bem satisfatórios, mas existe também um outro lado, pouco falado, mas de fundamental importância neste processo de evolução, que é o Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), que completou um ano e três meses de existência e que veio para ficar.

Delegado pelo médico ortopedista Jean Klay, o NASP possui um papel fundamental na rotina dos atletas, que passam por avaliações, exames, testes e melhoram suas performances utilizando as dependências do clube e com um time de funcionários dedicados dando o suporte.

Recentemente trabalho desenvolvido pelo NASP, através de testes e bateria de exames, fez com que o Remo não assinasse contrato com o meia Lucas Sá, que havia sido anunciado pelo clube. Outro que teve um problema identificado foi o atacante Edson Cariús, que teve uma discrepância entre as panturrilhas e precisará passar por uma recuperação, para que isso não se torne algo maior e que prejudique a temporada do atleta.

Jean Klay, médico do Remo, confirmou ao OLiberal que o NASP passará por uma ampliação e que isso colocará o clube em um lugar diferenciado.

“O NASP não foi criado para tratar de lesão. É uma estrutura que foi feita para que se pudesse avaliar os atletas, trabalhar na prevenção e dar ao jogador um aumento de performance. Nesse período foram criados protocolos e fluxos clube, para que os atletas possam realmente tratar de tudo, utilizando o que temos de melhor”, disse, Jean Klay.

Jean Klay (ao centro) é o médico chefe do Remo (Cláudio Pinheiro / OLiberal)

PESQUISA

Situado dentro das dependências do estádio Baenão, o Nasp foi pensado por Jean Klay, que visitou as estruturas de Corinthians Palmeiras e São Paulo, para que fosse criado um conceito e dentro da realidade do clube, o Remo decidiu adotar o que o Palmeiras utilizava.

SALAS E EQUIPAMENTOS

Atualmente o NASP conta consultório médico, sala de fisiologia, enfermaria, sala multiprofissional que inclui a área de nutrição, podologia, psicologia e serviço social, além espaço para exercício funcional, academia de musculação, sala da fisioterapia e recovery com banheiras de hidro.

O Nasp saiu do papel graças aos torcedores do Leão (Divulgação / Remo)

AMPLIAÇÃO

O Nasp será ampliado, com obras iniciado na próxima semana. Alguns detalhes foram detalhados pelo médico azulino, como sala de pilates, consultório médico, reforma da sala de imprensa, que passará a ser também um auditório, além das reformas da sala da comissão técnica, executivo, vestiário, área administrativa, refeitório, cozinha e lavanderia.

“O NASP já vai entrar em reforma nesta semana, o clube precisa expandir, pois é algo extremamente necessário. Já temos todos os equipamentos de pilates, adquirimos dois equipamentos australianos para avaliações biomecânica dos atletas, cada um custando em torno de US$10 doláres”, adiantou Jean Klay.

ROTINA

O médico azulino informou que cada jogador que chega ao clube passa por uma rigorosa análise, como 23 exames laboratoriais, eletro e ecocardiograma, avaliações de desiquilíbrio muscular, nutricional, fisiológico, teste de distorção física, além do soccer teste, termografia e radiografias.

“Após tudo isso soltamos um relatório para o clube e membros da comissão técnica sobre as condições físicas reais, para avaliar se o jogador vai para o treino, fica tratando de alguma lesão, desconforto. Todo jogador possui alguma mazela, algum trauma, mas geralmente o jogador não costuma dizer, então estamos justamente mostrando o caminho para que ele seja recuperado e dando performance”, explicou.

Clube vai iniciar a ampliação do Nasp (Divulgação / Remo)

PROTOCOLOS INTERNOS

O Remo adotou algumas rotinas e protocolos, que vão desde o pré-treino, pós-treino, pré-jogo e pós-jogo. Casos como de Cariús, que vai realizar um tratamento para que lá na frente o jogador possa estar 100%, são esclarecidos pelo NASP.

“Eu posso ter um craque, se eu não der condições para o jogador ele não vai render. A diferença está na estrutura e nos detalhes, você precisa tirar o máximo dos atletas”, disse.

Nasp funciona dentro do Baenão (Divulgação / Remo)

COMO AJUDAR?

O NASP foi criado por amigos, torcedores do Remo, beneméritos, que contribuíram para que tudo isso se tornasse realidade. Estamos finalizando os planos comerciais e iremos divulgar aos torcedores, empresários que queiram ajudar. O valor mínimo será de R$1 mil até R$10 mil, cada valor terá um “prêmio”, como camisas oficiais, nome nas placas do NASP, camisas autografas, título de sócio-proprietário.