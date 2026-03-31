Remo: David Braga é apresentado, projeta jogo contra o Santos e cita Neymar: 'diferenciado'

O Remo apresentou oficialmente o meia-ofensivo David Braga, que já estreou com a camisa azulina no último fim de semana, em partida pela Copa Norte. O jogador, que estava no Athletic-MG, comentou sobre a chegada a Belém, a recepção da torcida e as expectativas para a temporada.

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Além da adaptação ao novo clube, o atleta também projetou o confronto contra o Santos-SP, marcado para quinta-feira (2), na Vila Belmiro. Ele destacou o nível da partida e citou a atenção especial com Neymar, principal nome da equipe adversária.

“Estou feliz em estar aqui, feliz pela estreia. Não foi como gostaríamos, queríamos a vitória. Será uma maratona, grande jogo e eles vão alinhar o nosso rumo nas três competições. Minha família está feliz, queríamos estar aqui desde o início do ano, mas não foi possível por conta de algumas coisas contratuais”, afirmou.

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David Braga destaca recepção da torcida do Remo

O jogador relembrou experiências anteriores contra o clube e ressaltou o apoio recebido desde a chegada a Belém.

“Já tinha jogado contra o Remo no Baenão e a torcida faz uma linda festa. Fui bem recebido junto com a minha família no estádio, ficamos felizes com o carinho e mensagem de todos. Pretendemos ficar aqui por anos, gostamos muito da cidade e vamos buscar nossos objetivos nessa temporada”, disse.

Negociação com o Remo começou em 2024

David Braga revelou que o interesse do clube vem desde de 2024, quando trabalhou com o técnico Rodrigo Santana no Athletic-MG, que em seguida foi contratado pelo Leão Azul, ainda na Série C. Segundo ele, questões contratuais impediram o acerto anterior.

“Esse ‘namoro’ é desde 2024. O Rodrigo Santana me treinou no Athletic-MG, não teve como, era mais difícil. No começo do ano tiveram mais uma oportunidade, mas foram coisas contratuais mesmo, Remo, Athletic, meu empresário, minha família e infelizmente não deu certo. Agora ocorreu tudo bem, antes de fechar a janela, e estou feliz”, explicou.

Meia fala sobre prioridades e calendário do Remo

O atleta afirmou que está à disposição para atuar em todas as competições e destacou a importância de manter o foco ao longo da temporada.

“Sabemos das nossas prioridades nas competições, mas venho para ajudar. Se eu tiver que jogar as três competições, vou jogar. Vou me cuidar ao máximo, tenho um mental forte também e vamos em busca de todos os objetivos. Existe a prioridade do Brasileiro e da Copa do Brasil, mas não podemos descartar a Copa Norte. Um clube grande precisa entrar forte em todas as competições”, destacou.

Duelo contra o Santos e atenção com Neymar

Sobre o próximo adversário, David Braga reconheceu a qualidade do elenco santista e o protagonismo de Neymar. Para o jogador azulino, Neymar é um atleta fora da curva e que merece atenção.

“Todos sabem que o Neymar é diferenciado, de outro nível, mas nossa equipe vai entrar forte, vai saber jogar lá, que é sempre difícil. Se Deus quiser sair com um resultado positivo e subir na tabela, que é o mais importante”, afirmou.

Diferença de nível na Série A

O meia também comentou sobre o nível de exigência da Série A e a necessidade de manter regularidade nas atuações.

“A diferença é grande jogar na Série A. É um jogo mais técnico, mais físico e também mais tático. Tem que saber jogar. Contra o Bahia nossa equipe jogou muito bem, temos que manter essa concentração, esse nível de partida e seguir aos nossos objetivos”, concluiu.