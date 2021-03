Remo: contrato de Gedoz é protocolado no BID e jogador está liberado para jogar

O técnico do Remo Paulo Bonamigo ganhou um reforço de última hora, para a estreia na Copa do Brasil, contra o Esportivo. O meio-campista Felipe Gedoz, enfim conseguiu a documentação junto ao Nacional do Uruguai, seu antigo clube, e está apto para atuar pelo Remo na temporada 2021.

O nome do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e poderá jogar contra o Esportivo-RS, pela primeira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (17), às 20h, no Rio Grande do Sul.