Remo: conheça Thiago Rodrigues, substituto do goleiro Vinícius nas próximas partidas

O Remo terá novidade nos próximos jogos. O goleiro Vinícius, titular absolto no gol azulino está afastado, já que testou positivo para covid-19, no lugar do “paredão”, entra o jovem Thiago Rodrigues, de 25 anos, que está no Remo desde 2019.

O goleiro azulino entra no time em um momento decisivo, já que o Remo vai disputar fora de casa uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil, diante do Esportivo-RS, no dia 17. Antes, porém, Thiago terá o Itupiranga, na quinta-feira (11), no Baenão. O jogador que já atuou em duas partidas com a camisa azulina sabe da responsabilidade e disse estar preparado para substituir Vinícius.

“Nós que estamos em clube grande sabemos da importância dos jogos, de atuar e tenho certeza que vai dar tudo certo, estou preparado e será um grande jogo”, disse.

Thiago esperava por essa chance no gol do Remo. As duas partidas que disputou com a camisa azulina foram pela Copa Verde, nos confrontos diante do Sobradinho-DF, na temporada 2019, com uma derrota e uma vitória. O jogador é bastante cobrado pelo treinador de goleiros Juninho Macaé e vai tentar colocar em prática os ensinamentos repassados nos treinamentos.

“Era a oportunidade que eu esperava, estou trabalhando muito forte. O Juninho é um grande treinador, não é à toa que o Vinícius vem tendo grandes atuações, há anos mantendo o alto nível sempre, é o ídolo da torcida e agora eu tendo que entrar em campo tenho que manter o mesmo nível”, finalizou.

Thiago está na sua terceira temporada no Remo e teve passagens pelo Coritiba-PR, Flamengo-PI, Atlético de Itapemirim-ES, XV de Jáu-SP, Velo Clube-SP e o VOCEM-SP.