Remo confirma saída de lateral direito

Como antecipado por OLiberal.com, o Clube do Remo confirmou nesta sexta-feira (16) a saída do lateral direito Everton Castro. Por meio de publicação no Twitter, o clube informou que o jogador não vai continuar no time no restante da Série C. O time agradeceu aos serviços prestados pelo jogador na temporada e desejou sucesso na sua carreira dele.

O lateral-direito Everton Castro não faz mais parte do elenco remista para o restante do Campeonato Brasileiro da Série C. O contrato do atleta encerrou nesta semana e a diretoria optou pela não renovação contratual. — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) October 16, 2020

Everton chegou ao Remo para disputar os jogos do Parazão e da Série C. Mas acabou não tendo destaque por causa de várias lesões que sofreu enquanto esteve no time azulino.

Everton é natural de Fortaleza-CE e teve passagens pelo Ferroviário-CE, Vitória-BA, América-RN, ASA-AL e Sampaio Corrêa-MA, onde conquistou um título estadual e o acesso para a Série B em 2019.