Remo confirma presença na Copinha 2026 e inicia planejamento para fortalecer a base Clube azulino recebeu convite da FPF e prepara elenco para disputar a principal vitrine do futebol júnior do país O Liberal 18.11.25 19h25 A garotada azulina está garantida na Copa São Paulo de Futebol Junior. (Ascom Remo) O Remo garantiu vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 após ser convidado pela Federação Paulista de Futebol (FPF). O anúncio foi feito nesta terça-feira, 18, confirmando que o clube paraense estará na mais tradicional competição de categorias de base do Brasil, que reúne promessas de todo o país no início de cada temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O executivo de futebol azulino, Marcos Braz, celebrou a confirmação e destacou o impacto que a Copinha pode gerar nos jovens atletas do clube. "Agora com essa confirmação podemos fazer nosso planejamento para disputar a competição. A participação na competição representa uma oportunidade para ampliar a visibilidade de nossos jovens jogadores de base e fortalecer a integração entre o departamento de base e o profissional, além de reafirmar a missão do Clube do Remo em promover o desenvolvimento dos seus atletas na principal vitrine do futebol de base do Brasil." VEJA MAIS Goleira paraense ex-Remo é convocada para a Seleção Brasileira Sub-20 Jany Santos iniciou sua trajetória na base do Remo antes de ingressar no Fluminense na última temporada. Com gol no final, Paysandu vence o Remo e avança no Parazão Sub-20 Time bicolor conquistou a vitória na reta final da partida, com um gol de pênalti Remo e Paysandu confirmam presença no Brasileiro Feminino sub-17 e sub-20; confira A dupla Re-Pa segue nas principais divisões do futebol de base feminino Com mais de 100 equipes envolvidas, a Copinha será disputada entre 2 e 25 de janeiro. O Remo aguarda agora o sorteio que definirá a sede e os adversários da primeira fase. A melhor participação do "Leãozinho" na Copinha ocorreu em 2023. Na ocasião, o Remo avançou como líder de sua chave com sete pontos, eliminou o Nacional-SP na segunda fase e alcançou sua melhor campanha no torneio. Na etapa seguinte, o time acabou eliminado pelo Fortaleza, mas deixou uma forte impressão no cenário da base nacional.