Remo completa 120 anos sem jogo no aniversário pelo segundo ano seguido

O Remo completa 120 anos nesta quarta-feira (5) e, mais uma vez, não poderá comemorar a data ao lado do torcedor. Em toda a história do clube, apenas em 13 oportunidades uma partida foi realizada no aniversário azulino. Na última vez que isso ocorreu, o Leão saiu de campo com um resultado especial: vitória sobre o Independente de Tucuruí na 1ª rodada do Parazão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O episódio aconteceu em 2023. Na ocasião, o Leão disputava a Série C do Campeonato Brasileiro e apostava no experiente atacante Muriqui como grande destaque da temporada. A estrela do artilheiro, inclusive, brilhou logo na estreia, diante do Independente. O Leão venceu por 3 a 1 no Baenão e largou na frente na disputa estadual.

Remo bate o Independente na 1ª rodada do estadual (Igor Mota / O Liberal)

Apesar do bom início, a temporada de 2023 não traz boas lembranças ao torcedor azulino. Após um começo avassalador no Parazão, a equipe perdeu rendimento na reta final do estadual e foi derrotada na decisão do torneio pelo Águia de Marabá. A má fase se estendeu até a Série C, quando o Time de Periçá lutou contra o rebaixamento por grande parte da competição, mas conseguiu se salvar nas rodadas finais.

VEJA MAIS

Desde 2023, o Remo não voltou a jogar no dia do aniversário. Neste ano, não será diferente, já que a próxima partida da equipe azulina está marcada para esta quinta-feira (6), pela estreia na Copa Verde de 2025. Às 20h, o Leão enfrenta o São Raimundo-RR, em partida que terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e será exibida ao vivo na Rádio Liberal.