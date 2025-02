Remo fará estreia na Copa Verde com portões fechados; entenda

A estreia do Remo na Copa Verde será com os portões fechados. Conforme as informações do clube, o time conseguiu autorização para o cumprimento da punição de partidas sem torcida, imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no torneio regional. Com isso, o duelo contra o São Raimundo-RR não terá a presença de torcedores.

A partida é válida pelas oitavas de final da Copa Verde. O Leão Azul busca o segundo título do torneio. Inicialmente, o jogo está marcado para ser realizado nesta quinta-feira (6), no estádio Mangueirão, no entanto, o Remo entrou com um pedido à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que o duelo ocorra no Baenão, já que não terá torcida, e aguarda a definição.

A punição que precisa ser paga pelo clube azulino é referente às confusões causadas nos jogos contra o ABC-RN e Aparecidense-GO, na Série C do Campeonato Brasileiro de 2024. Além da perda de três mandos de campo, o Leão Azul também teve que pagar multa de R$ 40 mil e R$ 15 mil.

Na ocasião, contra o time goiano, no Mangueirão, o árbitro registrou em súmula que objetos e explosivos foram arremessados durante o gol marcado por Pedro Vitor, no início do segundo tempo. O jogo era válido 16ª rodada da Série C do Brasileirão. Assim, com o registro, a procuradoria denunciou o clube com base no artigo 213, inciso I, devido ao lançamento de bombas no campo.

Já no duelo contra o ABC-RN, fora de casa, ainda na primeira fase da Terceirona. Uma grande confusão ocorreu quando um torcedor do Remo invadiu o campo no Estádio Frasqueirão e tentou retirar uma faixa de uma torcida organizada do adversário. Em resposta, integrantes da torcida do time potiguar também invadiram o gramado, iniciando uma briga com os torcedores do Remo. O confronto levou à paralisação do jogo por mais de 10 minutos e só foi controlado com a intervenção da Polícia Militar e dos seguranças.

Conforme a decisão, a pena deveria ser cumprida pelo Remo em uma das competições da CBF, Copa do Brasil, Copa Verde ou Série B. Assim, em uma tentativa de minimizar os prejuízos, a equipe fez a solicitação ao STJD para cumprir as punições no torneio regional.