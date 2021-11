Remo x Confiança: clube coloca à venda lote de ingressos remanescentes de sócios e gratuidades

Quase 7 mil torcedores deverão estar presentes na partida deste domingo (28), no Baenão, entre Remo e Confiança. Isso é o contingente de público permitido pela Prefeitura de Belém, em conjunto com o Governo do Estado. E o Leão Azul quer garantir que, de fato, o máximo de azulinos esteja presente.

Isso porque, neste sábado, o clube pegou as sobras não retiradas de gratuidades e sócios torcedores para colocar à venda na sede social azulina, na Avenida Nazaré.

Para evitar novas denúncias de venda a cambistas, só será vendido um ingresso por pessoa, mediante a retirada de senha prévia no local.

Alta demanda

A venda convencional de ingressos esgotou em um único dia. Na quinta-feira passada, quando foi iniciada a comercialização de entradas para o jogo diante dos sergipanos, longas filas se formaram em todas as lojas do clube, fosse dentro de shoppings ou em pontos na rua - como a loja conceito do Baenão. Às 20h23 o clube confirmou o esgotamento da carga.

Remo e Confiança se enfrentam neste domingo, a partir das 16h, no Baenão. Uma vitória do Leão, por qualquer placar, garante o clube na Série B de 2022. Em caso de derrota azulina ou empate, o time paraense terá que torcer contra resultados positivos de Londrina e Vitória-BA, que jogam no mesmo horário contra Vasco e Vila Nova, respectivamente.