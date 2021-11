Por falta de tempo para análise, Prefeitura mantém jogo do Remo com 50% da capacidade liberada

A Prefeitura de Belém respondeu à solicitação do Remo para aumentar a liberação da capacidade do Baenão para 100%. Segundo o órgão, não há tempo suficiente para que a questão fosse analisada e, por isso, permanecerá apenas 50% liberado. Em apenas 12 horas, a torcida azulina esgotou todos os 6.896 lugares para o duelo de domingo (28), às 16h, no Baenão, contra o Confiança, que vale a permanência do clube na Série B.

Remo x Confiança jogam no domingo (28), às 16h, no Baenão, pela última rodada da Série B. Uma vitória do Remo garante a equipe paraense na Segunda Divisão de 2022. A partida terá transmissão lance a lance com pré e pós-jogo no OLiberal.com.

Confira a nota na íntegra:

"A Prefeitura de Belém informa que não há decisão sobre o pedido do Remo para aumentar a lotação máxima para 100% no jogo do próximo domingo, uma vez que não houve tempo suficiente para que a questão fosse analisada. Ressalte-se que o pedido foi protocolado na semana corrente, o que impossibilitou o debate intersetorial que o tema necessita, a exemplo das deliberações anteriores. Dessa forma, permanece a norma de 50% da capacidade máxima do público nos estádios em partidas de futebol. Além da manutenção das medidas sanitárias recomendadas, como o uso de máscaras e a cobrança do comprovante de vacinação em duas doses contra a Covid".