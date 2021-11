Presidente do Remo diz que aguarda resposta da prefeitura sobre ampliação do público dos estádios

O Remo comercializou todos os ingressos disponíveis para a partida contra o Confiança-SE, que vale a permanência do Leão na Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, muitos torcedores ficaram sem entradas para jogo. Por conta disso, o clube solicitou à Prefeitura de Belém a liberação de mais mais pessoas no estádio, ampliando a capacidade de público permitida de 50% para 100%.

Em entrevista ao O Liberal, o presidente do Remo, Fábio Bentes, informou que aguarda a resposta da prefeitura para comercializar mais bilhetes. O mandatário azulino cita eventos que são realizados em Belém com capacidade máxima e pede o mesmo tratamento para o futebol.

“Estamos aguardando, não tivemos a resposta ainda, foi protocolado conforme a orientação e esperamos que o bom senso prevaleça, vários eventos estão acontecendo na sua totalidade e esperamos que o futebol tenha o mesmo tratamento dos demais”, afirmou Fábio

A equipe de O Liberal entrou em contato com a prefeitura de Belém, mas até o momento não obteve retorno.