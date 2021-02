A CBF alterou o local da primeira partida da decisão da Copa Verde entre Remo e Brasiliense. A entidade mudou o jogo de ida do Estádio Boca do Jacaré, em Brasília (DF), o Mané Garrincha, também na capital federal. Segundo a CBF, foi um pedido do próprio Jacaré.

A partida, que começa às 15h30, no domingo (21), tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.