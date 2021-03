Remo: CBF escala arbitragem carioca para confronto pela Copa do Brasil

A partida do Remo contra o Esportivo-RS pela Copa do Brasil é apenas semana que vem, mas a Confederação Brasileira de Futebol já divulgou a arbitragem para a partida. O árbitro carioca Alexandre Vargas Tavares de Jesus (CBF/RJ) comandará a partida.

Alexandre terá como seus assistentes os também cariocas Michael Correia (CBF/RJ) e Daniel do Espírito Santo Parro (CBF/RJ). O quarto árbitro será o gaúcho Lucas Guimarães Rechatiko Horn (CBF/RS).

Só por participar da primeira fase, o Remo receberá R$ 560.000,00. Em caso de classificação, o valor chega a R$ 675.000,00. Se avançar para a terceira fase, o montante será de R$ 1,7 milhão.

A partida Esportivo x Remo ocorre na próxima quarta-feira (17), às 20h, no Estádio Montanha dos Vinhedos. O confronto, que é jogo único - com a vantagem do empate para o Leão - tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.