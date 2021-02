Remo: CBF aponta problemas no Baenão e estádio ainda não está aprovado para a Série B

A Série B do Brasileiro começa no dia 29 de maio e o Remo busca deixar o Baenão em condições para o torneio. Mas na última vistoria realizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a entidade apontou algumas melhorias necessárias para que o desejo do Leão se realize.

Apesar disso, em contato com a equipe de OLiberal, a diretora de patrimônio do clube, Aline Porto, minimizou o caso: "foi feita a vistoria da CBF sim, tiveram alguns pontos [a serem melhorados], mas nada que não possa ser resolvido", disse. Apesar de não dar mais detalhes, Aline garantiu que o caso não é tão grave quanto algumas fizeram parecer.

Entre os problemas que a diretoria do Remo precisa resolver é a iluminação do Baenão, que ainda não atende às exigência da Segundona. Problemas nos vestiários, nas cabines de imprensa e também nas torres, que podem prejudicar as transmissões da TV são outros aspectos que precisam ser solucionados.