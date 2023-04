Remo: Cabo lamenta derrota, cita performance do time e projeta jogo contra o Corinthians

A derrota para o Paysandu neste domingo (9), pela última rodada da primeira fase do Parazão, vem colocando a “pulga atrás da orelha” do torcedor azulino. A eliminação da Copa Verde para o maior rival e outro revés em 15 dias, deixa o ambiente conturbado no Baenão. O técnico do leão, Marcelo cabo, analisou o jogo e afirmou que O Remo teve uma performance melhor, mas pecou na bola parada, que resultou o gol do Paysandu. O comandante afirmou que o time precisa parar de errar e que o momento é virar a chave para focar no Corinthians-SP, pela Copa do Brasil, no duelo da próxima quarta-feira (120, às 21h30, no Mangueirão, pelo jogo de ia da terceira fase da Copa do Brasil.

“Eu não acredito em queda de rendimentos. Se analisarmos o jogo de hoje podemos analisar o resultado e a performance. Até a expulsão, estávamos fazendo um bom jogo, com boas ações e oportunidades. Depois da expulsão repaginamos a equipe e tomamos um gol de bola parada. Se analisarmos todo o segundo tempo, as melhores chances foram do Remo, mesmo com o um a menos. Na minha visão teve o gol, Vinícius fez boas defesas, um pouco de transição da equipe deles, criamos um mecanismo de 4-3-2, em um bloco médio alto, chegamos a pressionar o Paysandu, mas infelizmente não traduzimos em gols. Uma coisa é analisar os resultados, que realmente não são bons, duas derrotas em dois clássicos, não está bom. Mas se analisarmos performance, entrega, principalmente depois da expulsão, igualamos o jogo em um clássico isso explica que a performance não foi abaixo. Então é separar as análises de resultado e performance. Sempre perder um clássico é muito ruim, mas por outro lado fizemos um jogo equilibras e infelizmente não conseguimos empatar a partida”, disse.

VEJA MAIS

Marcelo Cabo falou que ensaiou situações de bola parada com a equipe, porém, citou falta de atenção do sistema defensivo. O comandante azulino comentou sobre o abatimento, mas que isso não pode comprometer todo o planejamento feito pelo clube, jogadores e comissão.

“Tivemos algumas chances durante o jogo. Precisamos trabalhar mais o acabamento, o último terço, penúltimo passe e finalização. Perdemos mais um clássico em bola parada, no rebote, onde nos desorganizou, aquilo está, treinado para todas as variações e circunstancias que o Paysandu trouxesse ao jogo de bola parada, houve um déficit de atenção ali, mas um gol de rebote de escanteio. Temos uma equipe coesa, comprometida, minha convicção não muda. Conversamos no vestiário e temos uma Copa do Brasil na próxima quarta. Hoje perdemos o 100% de aproveitamento na competição e depois teremos as quartas de final no sábado [contra o Caeté]. Temos que ter convicção, criamos um planejamento e não podemos perder essa convicção. Temos que ter personalidade essa hora, quarta temos o Corinthians e viramos a página”, finalizou.