Ex-diretor do Remo, Marco Antônio 'Magnata' sofre AVC e é internado em hospital particular

Advogado, ex-diretor e atual membro do Conselho Deliberativo do Remo, Marco Antônio Pina, mais conhecido como "Magnata", sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) Isquêmico, mas usou as redes sociais para tranquilizar amigos e parentes sobre seu estado de saúde. Por meio de vídeo postado no Instagram, Magnata revela que deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Porto Dias no último dia 3 e, neste sábado (8), recebeu alta para se recuperar de sequelas do AVC em casa.

"Olá amigos e amigas. Depois de um final de semana de muita incerteza, muita aflição, ontem [03/04] eu consegui sair da UTI. Tive um probleminha aí, mas não tô cego, como alguns maldosos estão dizendo; também não estou paraplégico, estou com dificuldade de andar, sim, estou reaprendendo a me equilibrar novamente, a visão não está 100%, mas estou melhorando. Obrigado pelas mensagens, pelas ligações, pelas orações", disse Marco Pina.

Histórico no Remo

Advogado criminalista de carreira, Marco Antônio Pina é ativo na política do Remo. Já foi diretor jurídico e de futebol, diretor de estádio e vice-presidente, além de ser membro do Conselho Deliberativo do Leão. Já se candidatou a presidência do clube duas vezes, em 2016 e 2018. Na primeira, desistiu do pleito antes da votação e, em 2018, perdeu para o atual mandatário, Fábio Bentes.