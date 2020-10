Candidato à presidência do Remo é internado nesta quarta-feira com covid-19

O candidato a presidente do Remo Marco Antônio Pina “Magnata”, de 43 anos, está internado em um hospital particular em Ananindeua. Magnata testou positivo para covid-19.

Em conversa rápida com a equipe de OLiberal, Magnata relatou que sentiu febre, dores no corpo, além de ter perdido o paladar, olfato e ter vomitado bastante. Em seu perfil no Instagram ele pediu oração aos amigos.

“Na luta contra a covid, orem por mim, por favor. Só quero minha saúde de volta”, escreveu.

Magnata é advogado e já trabalhou no Remo como assessor da presidência, representou o clube na Federação Paraense de Futebol (FPF), além de ser diretor de estádio. Foi vice-presidente do clube em 2014, além de ter feito parte da comissão de futebol em 2015 e assumido o cargo de diretor de futebol em 2017.