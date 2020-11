Em anúncio nas redes sociais, Magnata desiste de concorrer às eleições no Remo

As eleições para à presidência do Rem marcadas para o dia 11 ou 12 de dezembro pode ocorrer com candidato único. Marco Antônio Pina “Magnata”, que iria concorrer ao pleito desistiu na manhã desta terça-feira (3). Até o momento apenas a chapa da atual diretoria liderada por Fábio Bentes segue na disputa, porém ainda não teve chapa inscrita na secretaria do Clube.

O anúncio da desistência de Marco Antônio Pina foi feito através da sua conta no Instagram. Magnata afirmou que o atual momento do Remo uma eleição não seria salutar e que o clube precisa ter paz, principalmente nesta reta final de Campeonato Brasileiro.

“A instituição Clube do Remo sempre deve estar em primeiro lugar. Eu refleti bastante, principalmente nos dias em que eu fiquei sozinho internado com covid. Cheguei à conclusão que hoje, o Remo não precisa de uma disputa eleitoral e sim de paz e crescimento. O Clube está bem dentro de campo, evoluindo fora de dele e teremos o Baenão de volta com iluminação”, comentou.

Magnata alegou ainda problemas de saúde, já que ele testou positivo para covid-19, ficou internado e chegou a perder 15 quilos. O agora ex-candidato disse que estará na torcida para que o Remo retorne à Série B do Brasileirão.

“Existe a questão da minha saúde, ainda estou em recuperação da covid, perdi 15 quilos, algumas sequelas ficaram. Então tomei a decisão de não ser mais candidato. Todos estarão na torcida para, depois de mais dez anos, retornar à Série B, o que possui grandes chances de acontecer e acredito muito, que ele cresça em patrimônio, na Sede social, em relacionamento com os sócios torcedores, os associados”, disse.

Por último, Magnata desejou sucesso ao Fábio Bentes, atual presidente e até então única chapa na eleição remista. O ex-vice presidente da gestão de Zeca Pirão fez alguns pedidos a Bentes, como transparência e a volta de Paulinho Araújo, diretor da base azulina por anos, que saiu do Clube na gestão atual.

"Desejo ao Fábio Bentes tudo de bom, desejo à sua diretoria toda a sorte do mundo e só te peço algumas coisas: transparência total com as contas do Remo, fundamental realizar uma auditoria séria para legitimar sua gestão, futebol de base. Estruture a base, coloque pessoas que entendam e uma que está de fora que é o Paulinho Araújo. Por último, cumpra o estatuto. Estou à disposição sempre para ajudar como faço há mais de 20 anos, pois independente de qualquer coisa somos Clube do Remo.

ELEIÇÕES

Na próxima sexta-feira (6), o Condel azulino irá votar em qual dia será a eleição no Clube. Perante o estatuto ela está marcada para ocorrer no dia 12 de dezembro (sábado), porém a Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa), solicitou que a eleição fosse realizada em dia de semana, para que não haja aglomeração de pessoas.

INSCRIÇÕES

De acordo com Manoel Machado, presidente da Assembleia Geral do Clube do Remo, os candidatos podem inscrever suas chapas na secretaria do Clube na Sede Social até o dia 11 de novembro.