Remo busca força em casa para superar o Atlético-MG Pikachu destaca importância do Mangueirão e lembra empate em 3 a 3 no primeiro turno O Liberal 07.08.26 18h58 Pikachu espera um resultado positivo diante do GalO mineiro. (Talita Gouvêa / Divulgação Remo) O Remo enfrenta o Atlético-MG neste sábado (8), no Mangueirão, em Belém, pela Série A. Vice-lanterna, com 21 pontos, o Leão encara o Galo, 10º colocado, com 28. Uma vitória pode tirar o time paraense da zona de rebaixamento, dependendo dos demais resultados da rodada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Para Yago Pikachu, o fator casa precisa ser decisivo nesta reta final. Em dez partidas como mandante, o Remo soma três vitórias, quatro empates e três derrotas. O jogador lembrou que a equipe já começou o segundo turno vencendo o Vitória e espera repetir o resultado diante do Atlético. “Quando iniciou o segundo turno, a gente falou que o fator casa ia fazer total diferença na classificação final. Infelizmente, no primeiro turno, deixamos muitos pontos escaparem aqui dentro de casa”, afirmou. Apesar da necessidade da vitória, Pikachu alerta que o Remo não pode se expor diante de um Atlético que vem conseguindo bons resultados fora de casa. “Não é porque estamos jogando em casa que a gente vai se expor a todo momento. Temos que ter uma estratégia muito boa para tentar surpreender o nosso adversário”, explicou. VEJA MAIS STJD suspende Marllon e multa Remo em R$ 10 mil por confusão em jogo contra o Santos Decisões foram tomadas em primeira instância e ainda cabem recurso ao Pleno do STJD. Matheus Felipe vê Remo na Série A e aposta na força do Baenão para tirar o time do Z4 Zagueiro, que disputou três partidas desde a chegada ao Leão, destaca rápida adaptação ao elenco, pede concentração para enfrentar o Atlético-MG e trata eliminação para o Santos como assunto encerrado STJD faz três denúncias contra o Remo após jogo com o Santos e 'ignora' provocações de Neymar A confusão se estendeu à zona mista, onde revoltados dirigentes do Remo protestavam contra a arbitragem O atacante também falou sobre sua função mais defensiva nas últimas partidas. Segundo ele, a orientação de Léo Condé tem sido ajudar na marcação, principalmente pelo lado direito, compensando as subidas do lateral Marcelo. “Hoje venho fazendo uma função muito mais tática. Nesses últimos jogos, venho aparecendo um pouco menos no ataque e ajudando muito mais defensivamente”, disse. Pikachu reconhece que precisa voltar a finalizar mais, mas considera importante cumprir a função determinada pela comissão técnica. O duelo também traz à memória o empate por 3 a 3 entre as equipes no primeiro turno, em Belo Horizonte. Pikachu marcou naquela partida e lembra que o Remo esteve muito perto da vitória, mas sofreu o empate nos segundos finais. “Esse jogo ainda está na nossa memória. Faltando praticamente 10 segundos, deixamos escapar dois pontos que hoje fazem muita diferença na tabela”, afirmou. Agora, o jogador espera que o reencontro tenha um final diferente. “Se pintar a oportunidade de fazer o gol e a gente conseguir vencer, vai ser melhor ainda”, declarou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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ÚLTIMAS EM REMO Futebol Condé reclama de calendário e explica dificuldades do Remo na Série A: ‘Não é choro’ Após empate com o Atlético-MG, treinador destacou a evolução da equipe e afirmou que o time ainda tem condições deixar a zona de rebaixamento. 09.08.26 16h41 Futebol Paternidade transforma rotina e motivação de jogadores de Remo e Paysandu Para Gabriel Mesquita, do Paysandu, e Gabriel Taliari, do Remo, a chegada dos filhos trouxe uma nova perspectiva sobre a carreira 09.08.26 7h30 Futebol Futebol: Remo volta a vencer o Paysandu e é campeão da Copa Pará Sub-17 08.08.26 22h51 FUTEBOL Site do Remo é hackeado, recebe montagem de Neymar e Tonhão e ganha um 'salve Paysandu' O endereço eletrônico oficial do Remo foi alvo de um ataque de hackers denominados 'Umbrella Gang' 08.08.26 22h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu recebe lanterna na Curuzu em jogo que pode aliviar pressão na Série C Uma vitória diante do Confiança mantém o time no G-8 e pode aproximá-lo da classificação aos quadrangulares de acesso. 10.08.26 7h00 FUTEBOL Site do Remo é hackeado, recebe montagem de Neymar e Tonhão e ganha um 'salve Paysandu' O endereço eletrônico oficial do Remo foi alvo de um ataque de hackers denominados 'Umbrella Gang' 08.08.26 22h15 FORA DE CAMPO Uefa, Concacaf e AFC não perdoam Infantino: 'Acredita que o futebol lhe deve prestar contas' As três confederações criticaram reunião de emergência feita pela alta cúpula da entidade máxima do futebol 10.08.26 8h58 futebol Real anuncia numeração de seus jogadores e Endrick vai usar a camisa 9 na temporada 2026/2027 O francês Mbappé continua ostentando a 10, enquanto Vini Jr será o camisa sete 10.08.26 9h17