Remo busca força em casa para superar o Atlético-MG

O Remo enfrenta o Atlético-MG neste sábado (8), no Mangueirão, em Belém, pela Série A. Vice-lanterna, com 21 pontos, o Leão encara o Galo, 10º colocado, com 28. Uma vitória pode tirar o time paraense da zona de rebaixamento, dependendo dos demais resultados da rodada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Para Yago Pikachu, o fator casa precisa ser decisivo nesta reta final. Em dez partidas como mandante, o Remo soma três vitórias, quatro empates e três derrotas. O jogador lembrou que a equipe já começou o segundo turno vencendo o Vitória e espera repetir o resultado diante do Atlético.

“Quando iniciou o segundo turno, a gente falou que o fator casa ia fazer total diferença na classificação final. Infelizmente, no primeiro turno, deixamos muitos pontos escaparem aqui dentro de casa”, afirmou.

Apesar da necessidade da vitória, Pikachu alerta que o Remo não pode se expor diante de um Atlético que vem conseguindo bons resultados fora de casa. “Não é porque estamos jogando em casa que a gente vai se expor a todo momento. Temos que ter uma estratégia muito boa para tentar surpreender o nosso adversário”, explicou.

VEJA MAIS

O atacante também falou sobre sua função mais defensiva nas últimas partidas. Segundo ele, a orientação de Léo Condé tem sido ajudar na marcação, principalmente pelo lado direito, compensando as subidas do lateral Marcelo. “Hoje venho fazendo uma função muito mais tática. Nesses últimos jogos, venho aparecendo um pouco menos no ataque e ajudando muito mais defensivamente”, disse.

Pikachu reconhece que precisa voltar a finalizar mais, mas considera importante cumprir a função determinada pela comissão técnica.

O duelo também traz à memória o empate por 3 a 3 entre as equipes no primeiro turno, em Belo Horizonte. Pikachu marcou naquela partida e lembra que o Remo esteve muito perto da vitória, mas sofreu o empate nos segundos finais. “Esse jogo ainda está na nossa memória. Faltando praticamente 10 segundos, deixamos escapar dois pontos que hoje fazem muita diferença na tabela”, afirmou.

Agora, o jogador espera que o reencontro tenha um final diferente. “Se pintar a oportunidade de fazer o gol e a gente conseguir vencer, vai ser melhor ainda”, declarou.