Destaque da Copinha, Remo fecha com atacante colombiano para as categorias de base

O Remo terá um reforço estrangeiro para a sequência da temporada nas categorias de base. O atacante colombiano Juan Isaza, de 20 anos, foi contratado por empréstimo junto ao XV de Jaú-SP e já teve o vínculo oficializado no Boletim Informativo Diário (BID). O jogador chega ao Baenão para integrar o elenco sub-20 azulino.

O novo reforço ganhou projeção nesta temporada ao disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pela equipe paulista, marcou quatro gols em seis partidas e encerrou a competição como o artilheiro estrangeiro da Copinha, desempenho que chamou a atenção do Remo.

Atacante soma gols nas categorias de base

Juan Isaza defende o XV de Jaú desde 2022. Nesse período, atuou pelas equipes sub-17 e sub-20 do clube, acumulando 14 gols em 31 jogos. Em 2026, também recebeu oportunidade na equipe profissional e marcou dois gols em seis partidas pela terceira divisão do Campeonato Paulista.

Experiência internacional

Antes de chegar ao XV de Jaú, o colombiano passou pelas categorias de base do Seap Esporte Clube-SP, Mogi Mirim-SP e Pissssonte Preta-SP. O atleta também teve uma experiência em uma academia de futebol na cidade de Vigo, na Espanha.

Fortalecimento da base

No Baenão, Juan Isaza passa a integrar o grupo que se prepara para a disputa do Campeonato Paraense Sub-20, previsto para começar no segundo semestre.