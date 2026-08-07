Destaque da Copinha, Remo fecha com atacante colombiano para as categorias de base Juan Isaza chega por em empréstimo junto ao XV de Jaú-SP O Liberal 07.08.26 13h00 Juan Isaza chega para reforçar a base do Leão (Divulgação) O Remo terá um reforço estrangeiro para a sequência da temporada nas categorias de base. O atacante colombiano Juan Isaza, de 20 anos, foi contratado por empréstimo junto ao XV de Jaú-SP e já teve o vínculo oficializado no Boletim Informativo Diário (BID). O jogador chega ao Baenão para integrar o elenco sub-20 azulino. O novo reforço ganhou projeção nesta temporada ao disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pela equipe paulista, marcou quatro gols em seis partidas e encerrou a competição como o artilheiro estrangeiro da Copinha, desempenho que chamou a atenção do Remo. Atacante soma gols nas categorias de base Juan Isaza defende o XV de Jaú desde 2022. Nesse período, atuou pelas equipes sub-17 e sub-20 do clube, acumulando 14 gols em 31 jogos. Em 2026, também recebeu oportunidade na equipe profissional e marcou dois gols em seis partidas pela terceira divisão do Campeonato Paulista. Experiência internacional Antes de chegar ao XV de Jaú, o colombiano passou pelas categorias de base do Seap Esporte Clube-SP, Mogi Mirim-SP e Pissssonte Preta-SP. O atleta também teve uma experiência em uma academia de futebol na cidade de Vigo, na Espanha. Fortalecimento da base No Baenão, Juan Isaza passa a integrar o grupo que se prepara para a disputa do Campeonato Paraense Sub-20, previsto para começar no segundo semestre. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo juran isaza futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo encara Atlético-MG em busca de reação no Mangueirão Leão tenta transformar o fator casa em trunfo para deixar a zona de rebaixamento diante de um Galo embalado na temporada 08.08.26 8h00 Futebol Remo busca força em casa para superar o Atlético-MG Pikachu destaca importância do Mangueirão e lembra empate em 3 a 3 no primeiro turno 07.08.26 18h58 Futebol STJD suspende Marllon e multa Remo em R$ 10 mil por confusão em jogo contra o Santos Decisões foram tomadas em primeira instância e ainda cabem recurso ao Pleno do STJD. 07.08.26 15h47 FUTEBOL Destaque da Copinha, Remo fecha com atacante colombiano para as categorias de base Juan Isaza chega por em empréstimo junto ao XV de Jaú-SP 07.08.26 13h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo encara Atlético-MG em busca de reação no Mangueirão Leão tenta transformar o fator casa em trunfo para deixar a zona de rebaixamento diante de um Galo embalado na temporada 08.08.26 8h00 FORA DAS QUADRAS Bia Haddad anuncia pausa na carreira: ‘Não tem sido fácil’ Tenista brasileira, que não joga desde a estreia em Wimbledon, afirmou que a decisão vinha sendo amadurecida há meses 07.08.26 22h32 Futebol STJD suspende Marllon e multa Remo em R$ 10 mil por confusão em jogo contra o Santos Decisões foram tomadas em primeira instância e ainda cabem recurso ao Pleno do STJD. 07.08.26 15h47 CELEBRIDADES Mbappé publica foto assistindo filme sobre Elize Matsunaga com suposta namorada Registro compartilhado pelo atacante francês movimentou as redes sociais e chamou a atenção por mostrar, ao fundo, uma cena do longa brasileiro na companhia de Ester Expósito 04.08.26 21h45