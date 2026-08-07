Vídeo: Rebeca Andrade crava salto e recebe a maior nota do mundo no aparelho em 2026 Rebeca Andrade se isola no topo do ranking mundial de salto com 14,800, preparando-se para as Olimpíadas de 2028. Estadão Conteúdo 07.08.26 15h02 Nesta sexta-feira, 7, Rebeca Andrade brilhou no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, em Brasília, e cravou a maior nota do salto no mundo neste ano. Ao executar um Yurchenko com dupla pirueta a brasileira obteve a nota de 14,800. Com essa marca, ela se isola no topo do ranking mundial da temporada para um salto único. Apesar da pontuação histórica, Rebeca não disputará a final do salto. A comissão técnica já havia planejado essa ausência, para gerenciar sua carga física e focar na preparação para o Campeonato Mundial de Roterdã, em outubro. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A ginasta realizou apenas uma tentativa de salto, o que garantiu a nota. Entretanto, pelo regulamento são necessários dois saltos para avançar à decisão individual. Na pontuação do clube a nota foi somada ao desempenho do restante dos atletas do Flamengo na disputa por equipes do Campeonato Brasileiro. A nota foi composta por um 9,7 de execução, os 5,0 de dificuldade do Yurchenko com dupla pirueta e mais 0,1 de bonificação pela cravada na aterrissagem. Apesar de estar no topo no momento, a liderança de Rebeca no ranking pode ser retirada nesta sexta-feira, com o início do Campeonato Americano. Rebeca teve um período longe das competições, voltando para as disputas somente no mês de junho, no Pan-Americano, quando apresentou-se no salto sendo campeã do aparelho. No Mundial, que acontecerá entre 17 e 25 de outubro, a ginasta vai em busca de manter o Brasil no pódio por equipes, garantindo uma vaga com antecipação para as Olímpiadas de 2028, em Los Angeles. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave ginástica artística salto Rebeca Andrade COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Amanda Lemos busca retomada no UFC movida pela família: ‘É neles que eu penso’ Paraense enfrenta Alexia Thainara mirando a recuperação no UFC, mas revela que o maior sonho fora do octógono ainda é lutar no Brasil diante da filha e dos pais. 08.08.26 8h00 Futebol STJD suspende Marllon e multa Remo em R$ 10 mil por confusão em jogo contra o Santos Decisões foram tomadas em primeira instância e ainda cabem recurso ao Pleno do STJD. 07.08.26 15h47 FUTEBOL Destaque da Copinha, Remo fecha com atacante colombiano para as categorias de base Juan Isaza chega por em empréstimo junto ao XV de Jaú-SP 07.08.26 13h00 MÚSICA RockON mantém viva a obra dos Engenheiros do Hawaii e celebra retorno de Humberto Gessinger a Belém Humberto Gessinger faz show em Belém nesta sexta (7) e influenciou banda paraense a eternizar seus sucessos nas noites 07.08.26 9h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo encara Atlético-MG em busca de reação no Mangueirão Leão tenta transformar o fator casa em trunfo para deixar a zona de rebaixamento diante de um Galo embalado na temporada 08.08.26 8h00 FORA DAS QUADRAS Bia Haddad anuncia pausa na carreira: ‘Não tem sido fácil’ Tenista brasileira, que não joga desde a estreia em Wimbledon, afirmou que a decisão vinha sendo amadurecida há meses 07.08.26 22h32 Futebol STJD suspende Marllon e multa Remo em R$ 10 mil por confusão em jogo contra o Santos Decisões foram tomadas em primeira instância e ainda cabem recurso ao Pleno do STJD. 07.08.26 15h47 CELEBRIDADES Mbappé publica foto assistindo filme sobre Elize Matsunaga com suposta namorada Registro compartilhado pelo atacante francês movimentou as redes sociais e chamou a atenção por mostrar, ao fundo, uma cena do longa brasileiro na companhia de Ester Expósito 04.08.26 21h45