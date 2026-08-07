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Vídeo: Rebeca Andrade crava salto e recebe a maior nota do mundo no aparelho em 2026

Rebeca Andrade se isola no topo do ranking mundial de salto com 14,800, preparando-se para as Olimpíadas de 2028.

Estadão Conteúdo

Nesta sexta-feira, 7, Rebeca Andrade brilhou no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, em Brasília, e cravou a maior nota do salto no mundo neste ano. Ao executar um Yurchenko com dupla pirueta a brasileira obteve a nota de 14,800. Com essa marca, ela se isola no topo do ranking mundial da temporada para um salto único.

Apesar da pontuação histórica, Rebeca não disputará a final do salto. A comissão técnica já havia planejado essa ausência, para gerenciar sua carga física e focar na preparação para o Campeonato Mundial de Roterdã, em outubro.

A ginasta realizou apenas uma tentativa de salto, o que garantiu a nota. Entretanto, pelo regulamento são necessários dois saltos para avançar à decisão individual. Na pontuação do clube a nota foi somada ao desempenho do restante dos atletas do Flamengo na disputa por equipes do Campeonato Brasileiro.

A nota foi composta por um 9,7 de execução, os 5,0 de dificuldade do Yurchenko com dupla pirueta e mais 0,1 de bonificação pela cravada na aterrissagem. Apesar de estar no topo no momento, a liderança de Rebeca no ranking pode ser retirada nesta sexta-feira, com o início do Campeonato Americano.

Rebeca teve um período longe das competições, voltando para as disputas somente no mês de junho, no Pan-Americano, quando apresentou-se no salto sendo campeã do aparelho.

No Mundial, que acontecerá entre 17 e 25 de outubro, a ginasta vai em busca de manter o Brasil no pódio por equipes, garantindo uma vaga com antecipação para as Olímpiadas de 2028, em Los Angeles.

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