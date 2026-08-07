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STJD suspende Marllon e multa Remo em R$ 10 mil por confusão em jogo contra o Santos

Decisões foram tomadas em primeira instância e ainda cabem recurso ao Pleno do STJD.

Caio Maia
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Marllon, zagueiro do Remo, é punido pelo STJD (Thiago Gomes/ O Liberal)

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o Remo, o zagueiro Marllon e o gerente de futebol Diego Ziegg por infrações registradas na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Santos. Em julgamento realizado nesta sexta-feira (7), a Terceira Comissão Disciplinar aplicou multa de R$ 10 mil ao clube, suspendeu Diego Ziegg por 15 dias e puniu Marllon com um jogo de suspensão. As decisões foram tomadas em primeira instância e ainda cabem recurso ao Pleno do STJD.

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Marllon foi denunciado após ser expulso aos 27 minutos do primeiro tempo, quando o árbitro Anderson Daronco revisou no VAR um lance em que o defensor impediu uma oportunidade clara de gol do Santos. Por maioria dos votos, a Comissão manteve o entendimento de que a expulsão foi correta e aplicou uma partida de suspensão.

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Zagueiro, que disputou três partidas desde a chegada ao Leão, destaca rápida adaptação ao elenco, pede concentração para enfrentar o Atlético-MG e trata eliminação para o Santos como assunto encerrado

Já Diego Ziegg foi punido por uma declaração dirigida ao árbitro no intervalo da partida. Segundo a súmula, o dirigente afirmou que "o VAR tá te f...". Em depoimento ao STJD, o gerente negou ter utilizado o palavrão e disse que a frase correta foi: "Daronco, o VAR está ferrando com você". Para a Comissão, no entanto, a manifestação representou desrespeito à arbitragem, o que resultou na suspensão de 15 dias.

O Remo também foi responsabilizado pelos acontecimentos após o apito final. Conforme relatado na súmula, integrantes da delegação azulina ofenderam a equipe de arbitragem na zona mista, com xingamentos e gestos, além de avançarem em direção aos árbitros, sendo contidos por seguranças. O STJD entendeu que o clube não adotou medidas suficientes para evitar a confusão e aplicou multa de R$ 10 mil.

Na defesa apresentada ao tribunal, o advogado do Remo, Osvaldo Sestário, sustentou que a expulsão de Marllon foi excessiva, classificou o episódio envolvendo Diego Ziegg como um desabafo e argumentou que os fatos registrados na zona mista não caracterizariam desordem passível de punição ao clube. Os argumentos, porém, não convenceram a maioria dos auditores.

Durante a votação, houve divergência apenas em relação à punição de Marllon. Dois auditores defenderam a absolvição do zagueiro por entenderem que o cartão vermelho aplicado durante a partida já seria suficiente. A presidente da Comissão votou pela conversão da suspensão em advertência. Mesmo assim, prevaleceu o voto do relator, que manteve a suspensão de um jogo.

Zé Ricardo é absolvido

No mesmo julgamento, o volante Zé Ricardo foi absolvido por unanimidade em processo referente ao jogo de ida contra o Santos.

O atleta havia sido denunciado após atingir o rosto de um adversário durante uma disputa de bola. Embora a Procuradoria do STJD tenha entendido que a jogada poderia ser enquadrada como violenta, a Comissão concluiu que o lance não apresentou força excessiva nem características que justificassem uma punição além do cartão amarelo aplicado em campo.

Assim, Zé Ricardo foi absolvido, decisão que também foi tomada em primeira instância e ainda pode ser contestada pela Procuradoria do STJD.

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