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CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Papão com risco de já entrar em campo fora do G8; Remo e o caminho do gol pelo lado direito

Carlos Ferreira
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Papão corre o risco de sair do G8. Remo com força ofensiva pelo lado direito (Jorge Luís Totti/Paysandu - Raul Martins / Remo)

No 6° lugar com 23 pontos e sete vitórias, o Paysandu tanto pode melhorar a posição como pode sair do G8 nessa rodada da Série C. No caso, já pode entrar em campo na segunda-feira, contra o Confiança, fora da faixa de classificação. Como isso pode acontecer? Se houver vencedor entre Ypiranga x Floresta, o Maringá vencer o Amazonas e Ferroviária vencer o Figueirense ou o Caxias vencer o Itabaiana. É improvável toda junção de resultados, mas pode acontecer.

Fechar a fase entre os quatro primeiros para decidir o acesso em casa é uma ambição de todos os times. E a rodada oferece boas possibilidades de o Papão avançar ao G4, desde que vença na segunda-feira e tenha sido favorecido por derrotas de dois dos quatro times imediatamente acima: Guarani (para o Anápolis), Inter de Limeira (para o Volta Redonda) e Botafogo ou Santa Cruz que se enfrentam.

Dois terços dos gols pela direita

Dos 24 gols do Remo na Série A, dois terços foram construídos pelo lado direito, muito pela ofensividade de Marcelinho. Observando esse desequilíbrio, o técnico Léo Condé está explorando mais o lado esquerdo, inclusive com avanços do lateral Maiky, que antes ficava muito atrás, por ordem tática.

O time ainda está se adaptando à nova proposta, principalmente Zé Ricardo, o homem das conexões, que tem toda uma tendência a jogar pela direita. Talvez isso recoloque Patrick no meio de campo, por ser um volante que avança construindo pela esquerda, diferente de Leonel Picco.

BAIXINHAS

* Jogos de agosto. O Paysandu vai enfrentar Confiança, Ferroviária, Ituano e Maringá. O Remo, este mês, enfrenta Atlético Mineiro, Internacional, Fluminense e Coritiba. Para o Papão a sequência é tudo ou nada. Para o Leão Azul é hora de indicar a que nível chegará o drama na luta contra rebaixamento.

* Jogo contra o Remo, amanhã, oferece ao Atlético Mineiro o desafio de repetir o que não consegue há 53 anos: três vitórias consecutivas como visitante. O Galo vem de vitórias sobre o Palmeiras em São Paulo (2 x 1) e Juventude em Caxias do Sul (1 x 0). O time está em alta na era do técnico argentino Eduardo Dominguez.

* Remo segue sem Tchamba. O zagueiro camaronês está sendo preparado para o jogo contra o Internacional, em Porto Alegre, dia 17. Amanhã, contra o Atlético Mineiro, a dupla de zaga deverá ter Marlon ao lado de Matheus Felipe ou de Zé Ivaldo.

* Atacante Jajá tem sido incomodado por dores na região pubiana. O atleta está sob cuidados rigorosos do núcleo de saúde e performance, e não vem completando os 90 minutos em campo para não forçar. Alef Manga tem sido a alternativa para a posição.

 

* Finalmente, Radsley deve estrear pelo Paysandu, segunda-feira, provavelmente no transcorrer do jogo contra o Confiança. O meia está em Belém há duas semanas, mas chegou fora de forma, recomeçando depois de uma lesão que o tirou de campo por três meses no Retrô/PE.

* Muito provável também o reaparecimento de Kleiton Pego no ataque do Papão. Ele é o terceiro artilheiro bicolor na temporada (11 gols em 33 jogos), abaixo de Juninho (17 gols em 36 jogos) e Italo Carvalho (15 gols em 33 jogos), mas saiu do time por acentuada queda de rendimento.

* Julgamentos para Yago Pikachu. Como parou de fazer gols, o atleta já tem a sua titularidade questionada. É o preço pago por todo atleta sacrificado taticamente. Basicamente, o trabalho do Pikachu no time de Léo Condé é marcação, fidelidade ao sistema de jogo, com funções específicas, que ele cumpre rigorosamente.

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