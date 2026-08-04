Leão: classificar para validar

Por figurar na zona Z4 da Série A em 19 das 21 rodadas, o Remo funciona sob descrença da torcida e dos críticos, pressionado a provar a cada jogo que é capaz de se manter na elite. Avançar na Copa do Brasil, tirando o Santos, seria uma forma de validação para esse time que ainda tem larga margem de crescimento, e precisa construir um ambiente de confiança.

A energia da torcida vai somar muito, hoje, no desempenho do time azulino. Mas o resultado vai depender mais ainda de uma conduta tática estratégica. O Santos tem claras limitações no rendimento coletivo, mas com ótimas compensações individuais. A disputa da classificação está muito equilibrada. Os detalhes tendem a ser decisivos, principalmente nas bolas paradas, justamente onde está uma flagrante vulnerabilidade do Leão Azul.

Zé Welison, expressão da raça azulina

Falou de imposição física, lembrou de Zé Welison. Força física e dedicação máxima em suas funções. O volante cearense, de 31 anos, é expressão da raça azulina, peça fundamental no time de Léo Condé. Neymar que o diga...

Jogo eliminatório, como o de hoje, faz o protagonismo de jogadores como Zé Welison. Casos também de Matheus Felipe e Maiky, cujo tipo físico se soma à bravura. A garra deles precisa ser contagiante. O jogo vai exigir esse algo mais, em meio ao rigor das funções táticas e máximo esmero técnico.

BAIXINHAS

* Para a vulnerabilidade do Remo nos escanteios, a ausência de Lucas Veríssimo no Santos é um atenuante. No jogo da Vila Belmiro, o zagueiro de 1,88m criou sérios problemas em jogo aéreo na zaga azulina. Com lesão muscular, Veríssimo está fora, como também o lateral Igor Vinícius, outro lesionado.

* Rony já enfrentou o Remo três vezes: uma pelo Atlético Mineiro e duas pelo Santos, mas nunca em Belém. Hoje o atacante paraense reencontra a torcida remista no Mangueirão, mas começa no banco de reservas, como alternativa para o técnico Cuca, que já foi atleta e técnico do Leão Azul.

* Completa 24 anos, hoje, a mais importante conquista do futebol paraense: título da Copa dos Campeões pelo Paysandu, em vitórias do Paysandu sobre o Cruzeiro (4 x 3 no tempo normal e 3 x 0 nos "pênaltis". Uma grandiosa tarde de sábado dos bicolores naquela decisão disputada em Fortaleza.

* Zagueiro Lucas Rodrigues, 24 anos, novo zagueiro do Paysandu, é um gigante baiano de 1,93m, fruto da base do ABC que estava jogando no rival América, na Série D. Em 56 jogos fez três gols pelo time vermelho e branco de Natal.

* Remo pós Copa vem alternando atuações boas, ruins e razoáveis. Vejamos se hoje consegue ter bom rendimento duas vezes seguidas, nesse que será o quinto jogo em apenas 12 dias. Para o Santos é o sexto jogo em 14 dias. Maratonas insanas!

* Leitor da coluna, que não quer ser identificado, fez justo acréscimo ao comentário da coluna (domingo) sobre elogios exagerados que tiram atletas do eixo. A coluna se referiu a elogios da torcida, principalmente nas redes sociais. O leitor acrescentou "elogios baratos da parcela bajuladora da imprensa.

* É inegável a existência da parcela bajuladora na imprensa, mas também é importante não confundir imprensa com inflencers, movidos por paixão ou pela busca de likes ou pelos dois motivos. Em geral, a imprensa paga o preço de ser colocada no mesmo paneiro de quem não tem os mesmos compromissos éticos, como é a maioria dos inflencers.