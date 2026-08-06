STJD faz três denúncias contra o Remo após jogo com o Santos e 'ignora' provocações de Neymar A confusão se estendeu à zona mista, onde revoltados dirigentes do Remo protestavam contra a arbitragem Estadão Conteúdo 06.08.26 15h41 Como esperado, a procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) apresentou nesta quinta-feira três denúncias contra o Remo após a conturbada eliminação na Copa do Brasil, diante do Santos, no Mangueirão. Baseado na súmula de Anderson Daronco, o Tribunal intimou o clube paraense, o zagueiro Marllon (foi expulso) e o supervisor de futebol Diego Ziegg. O santista Neymar, que bateu boca e quase causou briga com integrantes da delegação rival, passou em branco, mas ainda corre risco de ser intimido já que o Remo promete entrar com recurso para que ele também encare o banco dos réus. Após o apito final do triunfo santista por 1 a 0, Neymar foi flagrado provocando um torcedor do Remo nas tribunas com corações, beijinhos e dizendo que era para "sua mulher." Ainda chamou o oponente para a briga. "Desce aqui." A confusão se estendeu à zona mista, onde revoltados dirigentes do Remo protestavam contra a arbitragem e se desentenderam com um "nervoso" Neymar. Pulando da porta dos vestiários, o craque disparava palavrões e ainda cantou "eliminado" e "aqui é Santos" aos adversários, em clara provocação. O presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, chegou a chamar o camisa 10 de "vagabundo." Em sua defesa, o astro garantiu que apenas estava festejando e acabou xingado. "Informo que no intervalo da partida, enquanto passávamos pela zona mista, o Sr. Diego Ziegg, supervisor da equipe do Remo, proferiu as seguintes palavras: 'Daronco, o VAR tá te f...'. Informo que após o final da partida, durante nossa passagem pela zona mista, várias pessoas vinculadas e uniformizadas da equipe do Remo proferiram ofensas em direção à arbitragem como 'ladrão, sem vergonha', fazendo gestos de roubo e tentaram partir para cima da arbitragem, sendo contidos pela segurança presente no momento", escreveu Daronco na súmula. O STJD usou o documento para apresentar as denúncias contra o Remo, que responderá no Art. 213, I do CBJD - incapacidade de prevenir e reprimir desordens. Como não houve reconhecimento das pessoas na zona mista, o clube responde. Ele corre risco de perda de mando e multa de até R$ 100 mil caso condenado. Marllon foi intimado no Art. 250, § 1º, I do CBJD - hostil ou falta grave, após ser expulso por ser o último homem em lance com Caballero. A pena varia entre um e três jogos de suspensão. Já o supervisor Diego Ziegg está enquadrado no Art. 258, § 2º, II do CBJD - conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, e pode levar pena de até seis partidas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil STJD Remo Santos Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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