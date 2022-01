Remo brinca com o 'Big Day' do BBB e anuncia volante como um dos participantes do reality

O dia do entretenimento foi bem movimentado por causa do anúncio dos participantes do BBB 22. Além da ansiedade para conhecer os integrantes da edição de 2022 do reality, o dia foi marcado por várias pessoas simulando quem seria o novo participante do Big Brother Brasil. O o Remo entrou na brincadeira e colocou o volante Anderson Uchôa como um dos participantes do Camarote do BBB 22.

E aí, quem você gostaria de ver dos times paraenses no Big Brother Brasil? Conta aí!