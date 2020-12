Remo: Bonamigo avalia Ypiranga e estuda mudanças no time titular

O trabalho da equipe azulina segue no Baenão. O treinador Paulo Bonamigo estuda mudanças na equipe que vai encarar o Ypiranga-RS, no domingo (3), às 20h, no Rio Grande do Sul (RS).

“Temos estudado no sentido de mudar alguma coisa no sentido de peças ou também comportamento coletivo do setor, pois perdemos o controle do jogo a partir dos 30 minutos de jogo. É importante na Série C não perder o controle, pois isso é um perigo muito grande”, disse.

CALCULADORA

Líder do grupo D da Série C com sete pontos e próximo de conquistar o acesso para a Série B, o Remo trabalha forte em campo e fora dele também. A matemática entrou em ação na equipe e o técnico Bonamigo faz contas

“Temos uma previsão, mas evidente que depende de cominação de resultados. Para o acesso se fazer 10 pontos para cima eu acho que a segunda vaga é garantida, mas o importante nesse momento é focar jogo a jogo, já que o nosso grupo possui equipes bem equilibradas”, falou.

ADVERSÁRIO

Bonamigo estudou bem o Ypiranga e sabe das dificuldades que irá enfrentar na cidade de Erechim (RS). Para o treinador remista o adversário vai encarar o confronto como “jogo da vida”.

“O Ypiranga acredita em três vitórias, tem que sonhar e isso é o futebol, além do equilíbrio dos jogos do primeiro turno do quadrangular, todos tem que continuar acreditando e pelo que vimos aqui é uma equipe muito boa”, frisou.

ESTRATÉGIA

O treinador remista quer a equipe em cima do adversário, já que os três pontos representa um passo importante na luta pelo acesso à Série B.

“Nossa equipe precisa ser muito competitiva, se exige isso. Não podemos ser passivos em campo, pois sabemos das características dos times do Sul, que são ativas, competitivas e a nossa motivação tem que ser muito maior. É preciso maturidade, temos que saber atuar nesse tipo de partida, o Yipranga vai tenta propor o jogo, temos que tentar neutralizar o adversário, com o pensamento forte nessa reta final e que vai vencer a equipe que se entregar mais no jogo”, finalizou.