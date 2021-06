Remo: Bonamigo avalia derrota para o Botafogo, cita erros, falta de movimentação e decisões corretas

O técnico Paulo Bonamigo avaliou o desempenho do Remo contra o Botafogo. O treinador azulino lamentou o revés sofrido para o time carioca, afirmou que algumas coisas precisam ser corrigiras, informou que o esquema tático não foi o problema e já pensa no Vitória-BA, próximo compromisso azulino.

“Estrategicamente não conseguimos impor nosso jogo, um gol cedo atrapalhou, pois sabíamos que o Botafogo é de um reativo muito forte, que quando possui uma situação favorável durante o jogo sabe usar com inteligência, rapidez pelos lados. Não é questão de esquema tático, foi dessa forma que o Remo subiu, fez grandes jogos, mas temos que concertar alguns erros de atenção, principalmente nos últimos jogos, que temos tomados gols antes dos q5 minutos, isso dificulta muito o que planejamos”, disse.

Faltou movimentação

Bonamigo afirmou que falta ao Remo uma melhor definição durante o jogo, ser mais efetivo e com tomadas de decisões.

“Falta um pouco mais de movimentação e definição, ter uma tomada de decisão mais correta. O Botafogo marcou bem, fez um bloco compacto, existem dias que não conseguimos jogar, impor o jogo e estrategicamente não conseguimos realizar uma boa partida”, comentou.

De olho no Leão baiano

O próximo compromisso do Remo é na quarta-feira (16) às 16h, no Baenão, em Belém. Bonamigo tenta motivar o grupo e afirma que o grupo não pode se abalar com esse revés.

“Temos que corrigir, pensar o mais rápido possível, assimilar esse ‘golpe’. Sabemos que a Série B são partidas de muita competitividade, não podemos nos abatermos mentalmente”