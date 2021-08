Remo: Baenão recebe hoje vistoria da CBF para a instalação do VAR para a Série B

O Remo terá um dia cheio nesta segunda-feira (1). O Leão Azul retorna aos treinos após a vitória diante do CSA-Al, pela Série B, funcionários diretamente ligados ao futebol e atletas serão vacinados no NASP, equipe fará o primeiro treino no CT do clube em Outeiro e o Baenão receberá a visita da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a instalação do VAR. A informação foi confirmada pelo presidente do Leão Fábio Bentes.

Os vices-presidentes do Remo Tonhão e Marcelo Carneiro receberão os representantes da CBF a partir das 15h, já que Fábio Bentes está no Rio de Janeiro (RJ), para reunião com membros da CBF para debater a questão de arbitragem. Em pauta estarão as normas de instalação do sistema de árbitro de vídeo no estádio azulino para ser utilizado durante a Série B. A competição irá disponibilizar em todas as partidas da Segundona a tecnologia do VAR, a partir do returno do Brasileirão (20ª rodada), para tentar minimizar os erros de arbitragem.