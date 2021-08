Remo: Baenão completa 104 anos e ganhará projeto de ampliação, garante Fábio Bentes

São 104 anos pulsando no coração de Belém, mas que por alguns anos foi motivo de descredito e abandono. O Estádio Evandro Almeida, mais conhecido como “Baenão”, a casa do torcedor do Remo. O local é peça fundamental na história do clube e marca a atual gestão do presidente Fábio Bentes, que conseguiu com o apoio do torcedor, reabrir e iluminar o estádio, que teve um hiato de 2014 a 2019, mas que poderá ganhar novas arquibancadas em breve, segundo o presidente Bentes.

“Projeções dos próximos anos é melhorar ainda mais o Baenão, investir em estruturação do CT, temos ainda que conciliar o futebol com estruturação. Dentro de uma projeção, pretendemos até o fim do mandato, lançar um projeto com envolvimento de empresas e torcedores para a reconstrução da área da Travessa das Mercês. Não é algo imediato, é até o fim do mandato, do ponto de vista de estrutura no momento é o CT, mas já estamos com um grupo de trabalho voltado para área das Mercês, montando esse projeto e como seria essa solução financeira, para que pudéssemos reconstruir essa área”, disse.

Remo manda seus jogos na Série B no Baenão (Fábio Will / O Liberal)

A área das mercês que foi demolida em 2013 pelo então presidente Zeca Pirão, que tinha um projeto de restruturação do local, com cadeiras, arquibancadas e camarotes, porém a obra não chegou a iniciar e de 2014 até 2019, o estádio ficou sem receber partidas.

Área da Travessa das Mercês, onde fica os camarotes e arquibancadas metálicas (Igor Mota / OLiberal)

O historiador Orlando Ruffeil comentou um pouco da história do Baenão e afirma que é o estádio particular mais antigo do Norte do Brasil.

“O Remo adquiriu o estádio no dia 15 de agosto de 1917, pelo presidente José da Gama Malcher Filho. Ele é o primeiro estádio particular de Pará e do Norte do Brasil, a Curuzu, chamada de ‘Vovô da cidade’, pertencia a uma empresa chamada Ferreira & Comandita e só foi adquirida depois que o Remo já tinha o seu estádio. Posteriormente o estádio do Remo passou a ser chamado Evandro Almeida em homenagem ao atleta, diretor, grande benemérito. Motivos não faltam para a comunidade azulina comemorar esse 15 de agosto”, disse, Ruffeil.