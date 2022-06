Remo: atacante Ronald realiza cirurgia no joelho e passará oito meses fora do futebol

O atacante Ronbald, do Remo, já realizou a cirurgia na semana passada em um hospital particular de Belém, após lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida na partida diante do Floresta-CE, no Baenão, no dia 29 de maio, pela Série C. Para o chefe do Departamento Médico azulino, Jean Klay, a cirurgia foi conduzida de forma tranquila e bem sucedida.

Ronald, de 19 anos, natural de São Miguel do Guamá (PA), vem atuando pelo time profissional do Remo desde 2020 e fez parte da equipe do acesso à Série B e foi importante nas conquistas da Copa Verde em 2021, além do Campeonato Paraense de 2022. O atleta sofreu entorse e foi realizado um tratamento para aliviar as dores, já que a contusão constou um derrame articular e foi necessário retirar o excesso de sangue no joelho. Para Jean Klay, essa ação foi realizada para não agravar a situação do atleta.

“Dentro do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP) foi feita a primeira fase de reabilitação, que é voltada para diminuir a resposta inflamatória, visto que a realização da cirurgia nesta fase, implicaria em um risco aumentado dele evoluir com uma complicação extremamente indesejável chamada de artrofibrose. Com isso seguimos com a conduta de ‘esfriar’ o processo inflamatório. Sendo assim a cirurgia só poderia ser programada após alcançarmos as metas desta primeira fase que eram recuperação do movimento, redução do edema e controle efetivo da dor. Felizmente as metas foram alcançadas em duas semanas, fato que possibilitou que a cirurgia pudesse ser realizada”, disse o médico azulino.

Ronald atuou em 15 partidas do Remo na temporada (Samara Miranda / Remo)

Jean Klay falou sobre a recuperação de Ronald, que deve durar oito meses, retornando aos gramados apenas em fevereiro de 2023. O tratamento de reabilitação já iniciou no NASP.

“A cirurgia é considerada como a segunda etapa do tratamento. Sobre a cirurgia realizamos a reconstrução de 2 ligamentos, cruzado anterior e anterolateral. Ficamos satisfeitos com a cirurgia. Agora vamos para a terceira fase que é a reabilitação pós-operatória. Essa fase é dividida em várias etapas, nessa primeira é a recuperação do movimento, controle da dor, ativação muscular e a partir daí a gente vai avançando nas demais fases. O tempo estimado de retorno ao esporte é de 8 (oito) meses a partir da cirurgia”, explicou Jean Klay.O trabalho de reabilitação já iniciou com o jogador”, finalizou.