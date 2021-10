Remo arrecada mais de 2 mil garrafas em ação sustentável para jogo da Copa Verde

O Remo arrecadou mais de duas mil garrafas pet em ação sustentável na Copa Verde. A arrecadação foi possível porque os torcedores que levaram cinco garrafas pets de 2l ganharam desconto na compra do ingresso para o jogo contra o Galvez-AC. A ação ocorreu em parceria com o Instituto Alachaster, que é uma organização socioeconômica sustentável e tem o objetivo de promover negócios sociais por meio do apoio de pequenos empreendedores.

No total, 2420 garrafas foram entregue durante a ação, que também incluiu o recolhimento de lixo reciclável durante o jogo realizado na terça-feira entre Remo e Galvez pela segunda fase da Copa Verde.

O clube também utilizou material reciclável nos crachás do staff e nas pulseiras do camarote do Baenão. Além da ação na Copa Verde, o Remo também possui um uniforme de jogo com camisas produzidas com materiais recicláveis, especialmente garrafas pet.

"Para nós do Clube do Remo é muito importante fazer uma ação dessa visando a preservação da Amazônia e do meio ambiente de uma forma geral. Vamos iniciar nossa participação na Copa Verde, uma competição que tem como objetivo trazer essa reflexão sobre a importância de cuidar do meio ambiente e tivemos essa ideia de lançar a campanha de arrecadação das garrafas pets transformando isso em desconto para torcedor para que a gente possa trabalhar a sensibilização disso. Vamos seguir fazendo trocas ao longo da competição para gente, como eu disse, vai ser a forma de trabalhar esse aspecto com o torcedor", explicou o presidente do Remo, Fábio Bentes, em entrevista para o site oficial do clube.