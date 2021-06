FOTOS: após desgaste no retorno a Belém, comissão muda a reapresentação do Remo

A delegação azulina desembarcou no aeroporto internacional de Belém por volta das 12h de hoje (14). Cabisbaixos, jogadores e comissão técnica não quiseream dar entrevistas.

O elenco remista saiu da capital paraense para dois compromissos fora, um pela Copa do Brasil, contra o Atlético-MG e outro pela Série B diante do Botafogo-RJ, retornou com duas derrotas na bagagem e uma eliminação.

Remo desembarque Belém Botafogo Foto: Sidney Oliveira/O Liberal

Após a viagem longa e longe de casa desde a última terça-feira (9), a comissão técnica decidiu mudar a reapresentação do grupo que seria na tarde de hoje, para amanhã (15). O Remo fará apenas um treinamento para o jogo contra o Vitória-BA, que ocorre na quarta (16), às 16h, no Baenão, pela quarta rodada da Série B.

O tempo curto e as longas viagens são características da Segundona e uma das maiores dificuldades que o Remo terá nessa temporada, já que é o único representante do Norte na competição e terá que se deslocar inúmeras vezes.

O encontro entre o Leão paraense e o Leão baiano será às 16h, da próxima quarta-feira (16), no Estádio Evandro Almeida. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.