Remo enfim anuncia dupla do Athletico-PR para sequência da Série B

Depois muita espera, o Remo anunciou no início da tarde desta quarta-feira (8) a contratação por empréstimo do zagueiro Edu e do lateral-esquerdo Raimar junto ao Athletico-PR. Ambos já treinavam com a equipe, em Belém, desde a semana passada, como adiantado por OLiberal.com.

O lateral Raimar tem 19 anos, é natural de Manaus. Possui passagens pelas categorias de base do Paraná e da Seleção Brasileira Sub-17. Chegou a equipe paranaense em 2019 e em 2021 fez apenas uma partida pelo profissional, durante o Campeonato Estadual. “Fico muito feliz com a oportunidade de vestir essa camisa do Clube do Remo. Chego para dar o meu melhor e ajudar a equipe a conseguir seus objetivos”, disse em postagem no site remista.

O Clube do Remo anuncia a contratação de dois novos reforços para a sequência da temporada: o lateral-esquerdo Raimar e o zagueiro Edu! 📝 pic.twitter.com/0Ws1XmUmbU — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) September 8, 2021

O zagueiro Edu é mineiro, tem 21 anos e foi contratado pelo Furacão em junho de 2020. O atleta pode ser uma opção para ocupar a vaga de Suéliton, liberado pelo Leão ao ABC. “Estou muito feliz com essa oportunidade. Com muito trabalho e dedicação espero poder ajudar o Remo a conseguir seus objetivos na temporada”, contou.

Além de Edu, o Remo tem os zagueiros Rafael Jansen. Kevem, Romércio e Fredson. Os atletas já realizaram exames e estão treinando junto com o elenco.