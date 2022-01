Remo anuncia a contratação de volante que estava no Ceará

Conforme antecipado por OLiberal.com, o Remo anunciou na manhã deste sábado a contratação do volante Marco Antônio, de 21 anos. O contrato com o Leão é até o fim da Série C de 2022. O jogador pertencia ao Ceará, mas o contrato foi encerrado na última quinta-feira (6) e o Remo adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador para futuras negociações. Ceará ainda tem 30% e o atleta 20% dos direitos.

Natural de Joinville (SC), Marco Antônio começou a carreira justamente no time da cidade natal. Depois, jogou na base do Internacional e no Ceará, onde disputou Sub-20 e também o Brasileirão Aspirantes. Ano passado pelo Vozão, foram 25 jogos e quatro gols marcados nos torneios para jovens atletas.

“É um prazer imenso de chegar em um grande Clube do Brasil. Minha expectativa é chegar e ajudar o time da melhor maneira possível, conquistando seus objetivos na temporada. Estou pronto e muito feliz”, afirmou o jogador em entrevista para o site oficial do Remo.

Ficha técnica

Nome: Marco Antônio Freitas Batistussi

Posição: Volante

Idade: 21 anos

Altura: 1,80 m

Natural: Joinville (SC)

Clubes: Joinville, Internacional e Ceará