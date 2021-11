Remo abre inscrições para segunda edição da Corrida Azulina

O Remo anunciou que estão abertas as inscrições para a 2ª Corrida Azulina. Depois de dois anos de hiato, o evento voltará a ser realizado no dia 6 de fevereiro do ano que vem. Os interessados devem realizar o cadastro na prova em qualquer loja oficial do Remo ou pela internet.

De acordo com o clube, o valor do primeiro lote de inscrições custa R$ 90,00. No entanto, os cadastros nesta fase são limitados.

A ideia inicial é que o percurso seja de 10 km, com saída e chegada no Baenão. A primeira edição foi realizada em 2018, no Parque do Utinga e teve cerca de 800 inscritos.

Serviço:

2ª Corrida Azulina

Dia: 06/02/2022

Local de venda: Lojas do Remo e site: http://chipbelem.com

Valor 1° lote: R$ 90,00

Informações: (91) 99944-5555