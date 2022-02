Remo 117 anos: Confira a programação especial para o aniversário do Leão

O Remo comemora neste sábado (5) 117 anos de história. O clube programou uma agenda dedicada às comemoração, enquanto o time de futebol encara o Itupiranga, às 16h, no Estádio Rosenão, em Parauapebas. O palco é a sede social do clube, que abre as portas para os torcedores de forma gratuita.

Das 9h às 13h, haverá piscina de bolinhas e pula-pula para as crianças azulinas. Às 10h, será realizada uma missa, em comemoração pelo aniversário do Leão. Das 11h às 12h30, o mascote do clube, Leão Malino, fará parte da programação.

Também será realizado um evento na Loja Conceito, que fica no Estádio Evandro Almeida, o Baenão. As festividades começam às 9h, com término às 18h. A festa terá várias atrações e cerveja grátis.

No local, o clube realiza também a ação Estoura Balão. A cada R$ 250 em compras, o torcedor poderá estourar um balão e concorrer a brindes. Também será servido um coquetel aos azulinos presentes.

Enquanto as festividades ocorrem, o Remo vai em busca da segunda vitória no Parazão. O Leão Azul tenta retomar a liderança do grupo C do Campeonato Paraense. Atualmente, o time está em terceiro, com quatro pontos. Itupiranga x Remo tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.