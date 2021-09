Relacionado para jogo contra o Vitória, novo lateral do Remo comenta possibilidade da estreia

Após ser regularizado, o novo lateral-esquerdo do Remo, Raimar, já foi relacionado para o duelo com o Vitória, nesta sexta-feira (10), às 19h, pelo Brasileirão. O jogador falou pela primeira vez como jogador do Leão e sobre os problemas que o técnico Felipe Conceição vem tendo:

"Infelizmente o clube tem sofrido com lesões, não só dele [Igor Fernandes], mas de outros atletas. Estou preparado para poder ajudar na ausência do Igor e vou tentar compensar o que ele vinha fazendo", disse Raimar.

Confira o restante da entrevista coletiva de Raimar:

Como joga:

"Procuro me adaptar a todo estilo de jogo e time que já passei. Minha característica é mais ofensiva. Tenho minha base como meio-campo, sou muito ofensivo. Mas procuro compensar na defesa, que é o principal".

Condições físicas:

"Eu estava treinando no Athletico-PR, não estava sendo relacionado para jogo, mas tenho certeza que não vou ter dificuldades em relação a ritmo"

Entrosamento:

"Eu treinei pouco com o grupo, mas foi o suficiente para entrosar com eles. Fui recebido muito bem e não vai ser nenhuma dificuldade. Estou preparado para qualquer situação e jogo. Vamos em busca de mais uma vitória".