Reforço do Remo, meia esteve no jogo do rebaixamento na Série B

O Remo apresentou o meia Álvaro nesta quarta-feira (5), no Baenão. O jogador tem uma curiosidade com o Leão: Álvaro esteve presente na partida que selou o rebaixamento do clube azulino, na Série B de 2021. O meia chegou a Belém no último fim de semana.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

No dia 28 de novembro daquele ano, o Leão chegou à última rodada da Segundona precisando de um triunfo, em casa, contra o Confiança - já rebaixado. O camisa 10 do Dragão? O próprio Álvaro. No final da partida, o empate sem gols sacramentou a queda do clube paraense.

VEJA MAIS

Negociações

Quase um ano e meio depois, Álvaro chega para ser mais uma opção no meio-campo azulino. Na coletiva de imprensa, o jogador contou como foram as negociações com o clube e o que o levou a fechar com o Remo.

"[As negociações] Foram tranquilas. Eu não precisei pensar muito, pela grandeza do clube. É um desejo que já tinha antes, pelo fato de ter jogado contra. Vi como era a torcida, o clima. Por isso, eu e minha família optamos por vir e estou muito feliz", afirmou.

Re-Pa

Com Álvaro já à disposição do técnico do Remo, Marcelo Cabo, o Leão entra em campo novamente no domingo (9). Às 16h, no Estádio Mangueirão, a equipe faz o clássico Re-Pa, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense.

Acompanhe a cobertura completa e o Lance a Lance em OLiberal.com.