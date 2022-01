Recém-chegado ao Remo, zagueiro revela dificuldade para se adaptar ao clima de Belém: 'Baixou um pouco a imunidade'

O zagueiro Daniel Felipe foi apresentado pelo Remo nesta quarta-feira (12). Ele chegou no Pará há uma semana e já se encontra em Parauapebas realizando a pré-temporada com o elenco azulino. O defensor de 29 anos revelou que teve dificuldade para se adaptar ao clima da região, que tende a ser quente, úmido e de muita chuva nesse início de ano.

“Estou aqui há uma semana. No início confesso que a adaptação foi um pouco difícil, baixou um pouco a imunidade, mas agora o corpo já está bem adaptado. Já estou conseguindo corresponder aos treinamentos e, se Deus quiser, vai dar tudo certo”, afirmou o zagueiro que tem contrato com o Remo até o fim da Série C e ainda falou sobre a pré-temporada no sudeste do Pará.

“A pré-temporada é muito importante porque vai nos dar base para sustentar o ano todo. Que será difícil e concorrido. A gente tem como objetivo o título do estadual e o acesso, volta para a Série B, onde o clube merece estar. A pré-temporada serve para manter a base e fazer um ano bom sem lesões, e o professor Renan vai tirar de letra e vai nos deixar bem fisicamente”, disse.

Daniel Felipe sabe bem o que é jogar a Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro. Ano passado, ele disputou a Série C pelo Botafogo-PB e chegou até a fase quadrangular. No time paraibano, disputou 23 jogos e marcou um gol.

“Eu vim do Botafogo-PB onde a gente fez boa campanha e brigamos pelo acesso em 2021. Agora cheguei ao Remo para conquistar o mesmo objetivo que eu tinha no Botafogo, que é o acesso para a Série B”, comentou.

Agenda

Mas antes da Série C, o Remo precisa se dedicar para o Parazão. No grupo C, ao lado de Castanhal, Independente de Tucuruí e Caeté, o Leão estreia no estadual dia 27 de janeiro (quinta-feira), às 20 horas, no Baenão, contra o Amazônia Independente. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.